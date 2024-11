Kasserine : 104 infractions économiques relevées

Quelque 104 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de Kasserine, au cours de la semaine écoulée, à l’issue de 520 visites d’inspection.

Une source à la direction régionale du commerce a indiqué que ces contraventions concernent, notamment, la hausse des prix, la dissimulation et monopolisation de marchandises subventionnées, le non affichage des prix et l’utilisation d’outils de pesage non conformes.

Elle a ajouté, à l’Agence TAP, que cette campagne de contrôle économique a permis de saisir 7 tonnes de pommes de terre, 40 tonnes de pommes, 940 paquets de cigarette et 500 kg de produits subventionnées (sucre, lait et huile) ainsi que 744 panneaux solaires.