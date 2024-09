Tunisie – Météo : Possibilité de pluies locales dans ces régions

Des cellules orageuses, localement pluvieuses, sont attendues en fin de journée sur le centre-est. Les nuages deviennent progressivement plus denses, la nuit, sur les régions côtières nord et seront temporairement orageux et accompagnés de pluies.

Un vent de secteur nord relativement fort à fort souffelra prés des côtes nord et sur le golfe de Hammamet. Le vent sera modéré ailleurs.

La mer sera houleuse à agitée dans le nord et le golfe de Hammamet et peu agitée dans le reste des régions.

Les températures varieront la nuit entre 20 et 25 °C dans le nord et le centre, entre 25 et 29 °C dans le sud et seront aux alentours de 18 °C sur les hauteurs ouest.