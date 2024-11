Marche de solidarité avec le peuple Palestinien à Tunis

A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année, une marche de solidarité avec le peuple palestinien a été organisée ce matin, à partir du siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), à la place Mohamed Ali, à Tunis.

La marche, à laquelle a appelé le Comité national de soutien à la résistance en Palestine et de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET), a rassemblé des syndicalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des composantes de la société civile, des représentants de partis politiques, d’organisations nationales et des citoyens.

Les participants à la marche ont brandi des drapeaux palestiniens et des slogans glorifiant la résistance palestinienne face à la machine de guerre sioniste et dénonçant la guerre génocidaire dans la bande de Gaza et qui a fait plus de 45 000 morts palestiniens.

Les participants ont également dénoncé le silence international face aux crimes de l’entité sioniste, l’incapacité des régimes officiels arabes à soutenir le peuple palestinien, la poursuite du blocus de la bande de Gaza et le retard dans l’acheminement de l’aide alimentaire, médicale et humanitaire, qui a exacerbé les souffrances des femmes, des personnes âgées et des enfants.