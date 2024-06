Football – Ligue 1 (19e j.) : L’Espérance à un point du bonheur, l’USMO pour reporter le verdict

Le stade Hammadi Agrebi de Radès accueillera ce samedi le match de la saison entre le leader espérantiste et le dauphin monastirien dans une confrontation décisive pour le titre, à une journée de l’épilogue de la Ligue 1 du football professionnel.

L’équipe sang et or occupe la tête du classement avec 5 points d’avance sur son poursuivant et n’a besoin que d’un point pour décrocher le précieux sésame, tandis que la formation usémiste sera dans l’obligation de victoire pour accentuer la pression sur son concurrent et reporter le verdict pour l’ultime journée.

Lors de ce match au sommet qui se déroulera, néanmoins, à huis clos, une sanction infligée au club de Bab Souika, les deux équipes tenteront de continuer sur leur lancée et de décrocher chacune une troisième victoire de suite, dans un face-à-face qui opposera la meilleure ligne d’attaque, appartenant aux protégés de Miguel Cardoso avec 11 buts marqués, à la meilleure ligne défensive pour les hommes de Lassad Jarda avec seulement 2 buts encaissés.

L’équipe espérantiste partira, certes, avec un ascendant psychologique pour avoir battu le même adversaire en aller et retour de la phase de groupes avant de faire match nul (1-1) à l’aller de la phase play-off, mais ce quatrième duel semble le plus difficile compte tenu de l’importance de l’enjeu et de l’impact des absences que connaîtront les formations rentrantes, comme le gardien Amenallah Memmiche, le défenseur Mohamed Amine Ben Hmida et le milieu Ghaylène Chalali, du côté de l’Espérance, ou Béchir Ben Said du côté de l’USMO, tous suspendus.

Dans l’autre rencontre programmée samedi au stade olympique de Sousse, également à huis clos, l’Etoile du Sahel, 5e avec 9 points, accueillera son co-locataire, le CS Sfaxien, dans un match placé sous le signe du rachat après leur contre-performance de la précédente journée devant le duo de tête.

En l’absence de leur meneur de jeu Oussama Abid, dont la saison est terminée pour blessure, et devant l’incertitude de la participation de Yassine Chammakhi, pour des raisons de santé, les protégés de Khaled Ben Sassi tenteront de remporter leur premier succès de la phase play-off pour rejoindre la 3e place et conforter leurs chances pour une place africaine.

Même objectif pour les hommes de Mohamed Kouki qui espèrent rentrer avec leur deuxième victoire en déplacement pour conserver leurs chances pour une compétition continentale, surtout après avoir été éliminés de la coupe de Tunisie.

La journée sera ouverte vendredi par le petit derby de la capitale opposant le Stade Tunisien, 3e avec 11 points, au Club Africain, dernier avec 7 points.

L’équipe du Bardo qui sera privée des services de Ghazi Ayadi et Hamza Khadhraoui, suspendus, espère empocher les trois points de la victoire pour conserver son invincibilité en phase play-off et conforter sa troisième place, tout en souhaitant un faux-pas de l’US Monastir pour s’approcher de la place du dauphin qualificative pour la Ligue des champions.

De son côté, l’équipe de Bab Jedid sera dans l’obligation d’arrêter l’hémoragie de points après cinq matches sans victoire dont trois défaites consécutives, pour défendre ses chances pour une participation à une compétition étrangère. Toutefois, elle doit faire avec une série d’absences à l’instar de Skander Labidi, Taoufik Cherifi, Bassem Srarfi et Taieb Meziani, blessés, ou de Adem Taous, suspendu.

Le programme :

Vendredi 14 juin:

Au Bardo (16h30) :

S. Tunisien – C.Africain

Samedi 15 juin:

A Sousse (à huis clos à 16h30):

ES Sahel – CS Sfaxien

A Radès (à huis clos à 19h00):

Espérance ST – US Monastir