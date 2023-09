L’Attente est terminée : le musée du Bardo de Tunis réouvre ses portes dans quelques jours

Le célèbre musée du Bardo à Tunis, connu pour sa riche collection d’art et d’artéfacts historiques, s’apprête à rouvrir ses portes au public le jeudi 14 septembre, selon une annonce officielle du ministère de la Culture en date de ce lundi.

Le musée du Bardo a effectué d’importants travaux d’aménagement pour offrir aux visiteurs une expérience encore plus enrichissante. De nouveaux espaces ont été créés afin de mettre en valeur les trésors archéologiques et artistiques conservés dans ses collections.

Ce qui suscite particulièrement l’enthousiasme, c’est la première exposition publique de certains objets. Des pièces archéologiques et artistiques précieuses, jusqu’alors préservées dans les réserves, seront enfin dévoilées aux visiteurs, permettant ainsi une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture tunisienne.

De plus, les amateurs de mosaïques et de sculptures en marbre seront comblés, car le musée présentera à nouveau ces trésors après une phase de restauration et d’entretien. Ces pièces, magnifiquement restaurées, retrouveront leur place dans le musée pour le plus grand plaisir des passionnés d’art et d’histoire.

La réouverture du musée du Bardo est un événement significatif pour la culture et le patrimoine tunisiens, offrant aux visiteurs et aux chercheurs une occasion unique d’explorer notre riche histoire. Cette réouverture promet une expérience culturelle exceptionnelle pour tous ceux qui auront le privilège de franchir ses portes à partir du 14 septembre.