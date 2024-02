Ouverture de la 12ème édition de la Foire du livre de la ville de Tunis

La 12ème édition de la Foire du livre de la ville de Tunis a démarré, vendredi après-midi, sur l’avenue Habib Bourguiba, au Centre ville de Tunis.

Des représentants de l’ambassade de l’Etat de Palestine en Tunisie ont assité à la cérémonie d’ouverture de cette édition 2024 placée sous le slogan “Existence et résistance” avec une attention particulière à la cause palestienne. A cette occasion, il y a eu l’inauguration d’une exposition d’affiche et de cartes de villes palestiniennes telles que Al Qods, Ramallah, Haifa et Gaza, avec des données sur l’histoire et la culture de chaque ville.

Dans une déclaration à la TAP, le président de la Foire du livre de la ville de Tunis, Habib Argoubi, a annoncé la participation de 86 éditeurs dont 80 tunisiens et 6 étrangers. Des réductions de 20 à 50 pc sont proposées sur les 50 mille titres exposés dont des livres d’histoire, des recherches scientifiques, des études aussi bien que des livres pour enfants.

Deux tentes sont installées sur l’avenue Bourguiba dont l’une pour l’exposition des livres et l’autre pour les rencontres littéraires et intellectuelles et les séances dédicaces. Des ateliers artistiques et éducatifs dédiés aux enfants et aux jeunes ainsi que des spectacles de rue sont également au menu.

L’affiche de la foire contient une image d’Ibn Khaldoun, portant un livre à la main, entouré de livres et d’une branche d’olivier, symbole international de la paix. Cette image est celle de la Statue d’Ibn Khaldoun qui trône au cœur de l’avenue Bourguiba.

Abderrhamane Ibn Khaldoun (27 mai 1332-17 mars 1406) est un illustre historien, sociologue, savant et philosophe, économiste et sociologue tunisien et arabe natif de la ville de Tunis, à l’époque des Hafsides. Il a passé la majeure partie de sa vie dans la maison familiale à la rue Tourbet el Bey, et a étudié à l’école du quartier à, Masjed el Qoba, puis à la grande Mosquée Zitouna. Ce descendant d’une grande famille andalouse a vécu près de 25 ans en Egypte où il est mort à l’âge de 74 ans.

La Foire célèbre l’œuvre exceptionnelle de ce grand érudit de la pensée qui constitue une référence en matière de philosophie, d’histoire et de littérature. “La Muqaddima” (Les Prolégomènes) constitue l’un des ouvrages les plus importants d’Ibn Khaldoun, considéré comme étant le précurseur de la sociologie.

Cette édition est organisée du 2 au 24 février 2024 sous les auspices du ministère des Affaires Culturelles et en collaboration avec le gouvernorat de Tunis et la Mairie de la ville de Tunis. Cet évènement annuel se tient en partenariat entre l’Union des Editeurs tunisiens (UET), le Centre tunisien du livre, la Bibliothèque régionale de Tunis et la maison de la culture Ibn Rachiq et la maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun.