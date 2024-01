L’Union Sportive Monastirienne recrute Chris Crawford pour renforcer son équipe de basketball

En vue de défendre ses titres en championnat et en coupe, ainsi que de participer à la compétition “bal”, l’Union Sportive Monastirienne a renforcé son équipe de basketball en recrutant le joueur professionnel américain Chris Crawford.

Ce dernier avait déjà porté les couleurs de l’équipe lors de la saison 2020, et a également évolué pour d’autres clubs tels que le club libanais de Beyrouth, l’Espérance Sportive de Tunis, le club marocain de Salé, l’équipe guinéenne de Slaac, et l’équipe libyenne d’Ahly Benghazi. Chris, né en 1992, mesure 1,93 mètre et occupe les postes 2 et 3 sur le terrain.