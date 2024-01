L’univers à portée de vue : la caméra astronomique géante s’installe au Chili

Dans le nord du Chili, réputé pour ses conditions idéales d’observation astronomique avec ses montagnes arides et son ciel cristallin, se prépare l’arrivée de la plus grande caméra astronomique jamais construite au monde. Cette caméra, de la taille d’une petite voiture et pesant 2,8 tonnes, sera installée sur un télescope en cours de construction. Financé par les États-Unis, ce projet ambitieux vise à révolutionner l’étude de l’univers en permettant une observation inégalée du ciel. Dotée d’un coût d’environ 800 millions de dollars, la caméra débutera ses opérations au premier semestre 2025. Elle balayera le ciel tous les trois jours, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’astronomie en passant de l’étude détaillée d’une étoile à celle de milliards d’astres simultanément.

Ce projet renforce la position du Chili en tant que destination privilégiée pour l’observation astronomique, avec un tiers des télescopes les plus puissants de la planète déjà installés sur son territoire. La caméra LSST (Space-Time Research as a Legacy for Posterity) devrait fournir, dans dix ans, des données sur vingt millions de galaxies, 17 milliards d’étoiles et six millions d’objets spatiaux, offrant ainsi une perspective inédite sur notre univers, de la cartographie de la Voie lactée à la compréhension de l’énergie et de la matière noire.