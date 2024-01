Une cour de justice de l’État du Delaware, aux États-Unis, a privé Elon Musk, milliardaire américain et PDG de Tesla, de plus de 55 milliards de dollars de salaires, d’indemnités et de primes de la société.

Cette décision fait suite à une procédure judiciaire de plus de cinq ans initiée par les actionnaires de Tesla, accusant Musk et les dirigeants de la société de négligence envers l’entreprise, entraînant le gaspillage de ses actifs et l’enrichissement illégal de Musk.