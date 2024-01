Kamel El Fekih en visite officielle à Alger

Le ministre de l’Intérieur, Kamel El Fekih, s’est rendu hier soir, dimanche 28 janvier 2024, à Alger avec une délégation composée de cadres supérieurs du ministère de l’Intérieur et des gouverneurs des régions frontalières tunisiennes-algériennes. Il a été accueilli par son homologue algérien, Ibrahim Merad, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, accompagné du gouverneur d’Alger, du directeur général de la Sûreté nationale, du directeur général de la Protection civile et du directeur général des relations bilatérales avec les pays arabes, ainsi que de l’ambassadeur de Tunisie en Algérie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Algérie, en exécution des engagements des deux pays. Elle intervient à l’occasion de la tenue de la première session de la réunion du Comité mixte de développement et de promotion des régions frontalières tuniso-algériennes, dont les travaux débutent aujourd’hui, lundi 29 janvier 2024, et se poursuivent jusqu’au mardi 30 janvier 2024 à Alger, avec la participation des gouverneurs des régions frontalières des deux pays.