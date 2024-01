Tunisie : Le ministère du Commerce met en garde contre les violations des règles de soldes

e jeudi 1er février 2024 marque le début de la saison des soldes d’hiver, connue sous le nom de “Soltane”, qui se poursuivra jusqu’au mercredi 13 mars 2024.

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a souligné, dans ce contexte, que des inspections seront effectuées et des sanctions seront prises contre toute violation des dispositions régissant la fixation de la date et de la durée des soldes saisonnières, conformément aux dispositions de la loi numéro 40 de l’année 1998 en date du 2 juin 1998, relative aux méthodes de vente et de publicité commerciale.