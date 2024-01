Révélation choquante : une Tunisienne découvre que son mari avait deux autres épouses !

Une citoyenne tunisienne a révélé lors de son intervention sur la radio Jawhara FM, qu’elle a découvert que son époux était marié à deux autres femmes (une Marocaine et une Algérienne) en même temps, après avoir obtenu le contenu de l’acte de naissance de son mari.

La femme a expliqué que son mari était parti travailler en France en 1997 et avait coupé tout contact avec elle en 1999, cessant également d’envoyer de l’argent à sa famille. Elle a alors contacté le consulat de France en Tunisie pour obtenir de l’aide afin de retrouver son mari. Elle a préparé les documents demandés par le consulat et c’est alors qu’elle a découvert qu’il s’était marié avec une Algérienne en 2000 avec un acte de naissance falsifié. Elle a déposé plainte contre lui et il a été condamné à deux mois de prison et à payer une amende de 240 dinars, en plus de l’annulation du mariage avec l’Algérienne et une peine de 5 ans de prison pour falsification de l’acte de naissance.

Quant à sa découverte du mariage avec la Marocaine, la femme a expliqué qu’elle l’avait appris après son décès l’année dernière en 2023, tout en restant légalement mariée à lui sans avoir été divorcée. Elle a insisté sur le fait que son mariage avec la Marocaine et l’Algérienne était invalide. Elle a également demandé aux autorités tunisiennes de l’aider à régler sa situation en annulant son mariage invalide avec la Marocaine et en l’aidant à accéder à ses biens en France.