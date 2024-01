La Méditerranée : près de 100 morts ou disparus en mer en moins d’un mois !

La Méditerranée continue d’être le théâtre de drames humains, avec près de 100 personnes mortes ou disparues en mer depuis le début de l’année 2024, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce chiffre représente le double de celui enregistré pour la même période en 2023, faisant de cette année la plus meurtrière pour les migrants en mer en Europe depuis 2016. Lors du sommet italo-africain à Rome, la directrice générale de l’OIM, António Vitorino, a souligné l’importance cruciale de trouver des solutions pour protéger les migrants, en présence de plus de 20 chefs d’État et de gouvernement, notamment la Première ministre italienne Giorgia Meloni et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Elle a également rappelé que chaque décès est de trop et a plaidé pour des approches globales incluant des voies sûres et régulières pour la migration, soulignant que ces approches sont essentielles pour le bien-être des migrants et des pays concernés.