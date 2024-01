Le champion olympique et mondial de natation tunisien, Ahmed Ayoub Hafnaoui, participera au championnat du monde de natation à Doha en 2024. Il concourra dans les épreuves suivantes : le 400 m le 11 février, le 800 m les 13 et 14 février, et le 1500 m les 17 et 18 février. Ayoub Hafnaoui a été élu meilleur sportif tunisien de l’année 2023 par un vote de l’Agence Tunis Afrique Presse, selon les informations fournies par le Comité national olympique tunisien.