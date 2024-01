Violence dans les stades : Séance de travail conjointe entre le MJS et le MI

Les ministres de la jeunesse et du sport et de l’intérieur, respectivement, MM. Kamel Déguiche et Kamel Feki ont présidé mercredi une séance de travail, au siège du département de l’intérieur, en présence de plusieurs hauts cadres des deux ministères.

La séance a planché sur les travaux de la commission mixte de lutte contre la violence dans les stades et la préparation de ce qui reste de la saison sportive en cours.

A cette occasion, l’accent a été mis sur la nécessité de conjuguer les efforts entre les différentes parties concernées pour garantir le bon déroulement de la saison en cours aux plans sécuritaire et sportif.

Il s’agit, notamment, d’organiser l’accès des supporteurs aux stades et d’examiner les moyens législatifs et logistiques à même de faciliter l’introduction de solutions telles les billets électroniques et les stadiers.

La séance a, en outre, souligné l’importance de responsabiliser les associations sportives quant à leur mission d’encadrement des supporteurs.