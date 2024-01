Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce le report des manifestations sportives en Tunisie

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé aujourd’hui, mercredi 31 janvier 2024, le report de toutes les manifestations sportives dans toutes les disciplines à travers le pays les 3 et 4 février prochains, à l’occasion du second tour des élections locales.

De plus, les activités des institutions de jeunesse seront suspendues le dimanche 4 février, et toutes les activités sportives et de jeunesse reprendront le lundi 5 février. Le communiqué précise que cette décision ne concerne pas les tournois internationaux de tennis, de tennis de table et les compétitions du championnat maghrébin de cross-country à Sidi Bouzid.