Réseau de trafic de drogue démantelé en Tunisie : un médecin et un pharmacien impliqués

Un médecin et un pharmacien ont été arrêtés pour leur implication dans un réseau de trafic de drogue. Le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de ce réseau de consommation et de possession de drogue, mis en place par les unités de la Garde nationale sur l’autoroute A03 à la station de péage de Borj El Amri, a augmenté à 5. Cela fait suite à l’intervention de la brigade de recherche et d’inspection de la Garde nationale de Tabarbah, chargée par le parquet de Manouba de mener des enquêtes, et qui a placé en détention un pharmacien de la région de Béja.

Selon une source sécuritaire citée par la presse, trois personnes ont été arrêtées après avoir été découvertes à l’intérieur d’une voiture contenant 390 comprimés de drogue et une ordonnance médicale pour des médicaments narcotiques prescrits par un médecin privé. Le médecin de la région de Bardo et la cinquième personne, le pharmacien, ont également été arrêtés après qu’il a été prouvé que tous les détenteurs d’ordonnances médicales provenaient du même médecin et que les médicaments étaient délivrés par la même pharmacie.

Les enquêtes ont révélé, selon la même source, qu’en l’espace d’une semaine, 56 ordonnances médicales ont été remises à des personnes de Béja. Chaque ordonnance a permis à son détenteur d’acheter une quantité de comprimés équivalant à 300 comprimés de “Parkizol” et “Temesta” pour une période de trois mois.

Les cinq personnes seront présentées devant les autorités judiciaires ce lundi, après leur détention sur ordre du parquet qui a immédiatement ouvert une enquête criminelle pour “consommation, possession, propriété, offre, transport, médiation, achat, transfert, livraison et distribution en vue du trafic de drogue”, en attendant les décisions du juge concernant leur placement en détention provisoire ou leur libération, selon la même source.