Le président Kais Saied garantit que l’usine de pâte à papier et de papier à Kasserine ne sera pas vendue

Lors de sa visite non annoncée dans le gouvernorat de Kasserine aujourd’hui, mercredi 31 janvier 2024, le président de la République, Kais Saied, a affirmé lors d’une réunion avec des cadres régionaux, des employés et des syndicalistes de la Société nationale de la pâte à papier et du papier à Kasserine, que “l’entreprise ne sera pas cédée et sera sauvée”. Les travailleurs et employés de l’entreprise ont plaidé en faveur du maintien de la propriété publique de l’entreprise et de son soutien lors de cette visite.