Agression sioniste contre Ghaza : 700 000 cas de maladies infectieuses et cutanées parmi les déplacés

L’autorité sanitaire palestinienne à Ghaza a affirmé avoir détecté environ 700 000 cas de maladies infectieuses et cutanées parmi les personnes déplacées en raison du surpeuplement, de la fragilité des abris et du manque de nourriture, d’eau et de soins médicaux requis.

S’exprimant mardi lors d’une conférence de presse, le porte-parole de l’autorité sanitaire, Ashraf Al-Qudra, a indiqué qu'”environ deux millions de personnes déplacées vivent dans des conditions catastrophiques qui ne peuvent être décrites à mesure que les conditions hivernales s’intensifient”.

Il a souligné que l’autorité sanitaire a détecté “environ 700 000 cas de maladies infectieuses et cutanées, de rhumes, de diarrhée et d’hépatite parmi les personnes déplacées en raison du surpeuplement, de la fragilité des abris et du manque de nourriture, d’eau et de soins médicaux”.

Le responsable a appelé à la mise à disposition d’équipes médicales et d’hôpitaux de campagne pour soutenir le système de santé et sauver la vie des blessés et des malades alors que l’agression sioniste se poursuit.

Il a appelé la communauté internationale à “œuvrer pour garantir un flux d’aide médicale répondant aux besoins sanitaires dans ces circonstances d’urgence”.