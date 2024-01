La doyenne tunisienne Hajja Jemaa Arziki s’éteint à 122 ans

Aujourd’hui, la ville de Menzel Abdel-Rahman, dans la délégation de Menzel Jemil, du gouvernorat de Bizerte, pleure la perte de Hajja Jemaa Arziki, qui y résidait depuis plus de sept décennies. Elle est décédée à l’âge remarquable de 122 ans, ce qui, selon plusieurs sources médiatiques concordantes, fait d’elle la doyenne de la Tunisie.

Hajja Arziki, née le 14 janvier 1902 à Nefza, dans le gouvernorat de Béja, a traversé les différentes étapes locales de la région de Bizerte et les événements nationaux de la Tunisie, de l’époque coloniale à la construction de l’État et au-delà, jusqu’au début de l’année 2024. Sa vie a également été marquée par les événements internationaux, des guerres mondiales aux crises régionales et internationales, ainsi que par la victoire écrasante sur la pandémie de COVID-19. Elle-même a été vaccinée en 2021 et a encouragé de nombreux jeunes à se faire vacciner.

Hajja Arziki, qui a eu neuf enfants, dont sept filles, comptait plus de 31 petits-enfants et plus de 20 arrière-petits-enfants. Elle était connue pour sa légèreté d’esprit, sa force et sa bonté de cœur, et était respectée parmi sa famille, ses proches et ses voisins.

Aujourd’hui, après la prière du Asr, ses funérailles ont eu lieu au cimetière de Menzel Abdel-Rahman, où elle a été inhumée.