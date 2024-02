Le Kef : Remise des clés de 78 logements sociaux

La ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Sarra Zaafrani a présidé, vendredi, une cérémonie de remise des clés de 78 logements sociaux aux bénéficiaires concernés, à Cité Cherichi dans la délégation du Kef-Est.

Ces logements ont été construits dans le cadre du programme spécifique pour le logement social lancé en 2012.

Ce programme vise à aider les catégories vulnérables à accéder au logement et à contribuer à l’éradication des logements rudimentaires ou à leur restauration. Il a pour but de remplacer 10189 logements vétustes et d’offrir des lotissements et des logements sociaux d’une valeur globale de 1038 millions de dinars, a développé la ministre.

S’agissant du projet du Kef-Est, la ministre a fait savoir que son coût global s’élève à 4 millions de dinars et qu’il a été financé par le Budget de l’Etat et un crédit de l’Arabie Saoudite.

Dans le cadre de sa visite au gouvernorat du Kef, la ministre a également pris connaissance de l’état d’avancement de nombre de projets d’infrastructures, dont celui relatif à la réhabilitation des routes classées et celui relatif au réaménagement d’un jardin et d’un stade dans la ville du Kef.

Elle s’est également rendue à la délégation de Kalaat Senan où elle a pris connaissance de l’état d’avancement du projet d’asphaltage du circuit menant vers la Table de Jugurtha. Elle s’est, par ailleurs, déplacée à la délégation de Sakiet Sidi Youssef, où elle a assisté au démarrage du projet de réhabilitation de la route nationale n° 173 reliant cette délégation au Gouvernorat de Jendouba et examiné l’avancement du projet de protection de la ville de Touiref contre les inondations.