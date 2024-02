Tunisie : Le lait concentré importé et retiré du marché

Le directeur général de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa), Mohamed Rebhi a fait savoir que les analyses de laboratoire effectuées sur le lait concentré importé récemment et retiré du marché pour non conformité aux normes sanitaires, ont prouvé que le produit est sans danger pour le consommateur mais qu’il y a des infractions au niveau de l’étiquetage.

Rebhi a déclaré à la TAP que les analyses en laboratoire ont prouvé que le produit répondait aux normes de sécurité sanitaire en termes d’analyses bactériennes et physico-chimiques (plomb, toxines fongiques, conservateurs, résidus de pesticides et matières radioactives).

L’analyse a démontré que le produit ne contient pas de matières grasses, qu’il est sucré et composé de graisses végétales, et non pas un lait concentré riche en matière grasse, comme mentionné sur l’étiquette apposée sur le produit, selon Rebhi, expliquant que cela signifie qu’il s’agit d’un produit qui ne répond pas aux propriétés du lait concentré et ne le remplace pas.

D’autres infractions ont été observées au niveau de l’étiquetage, notamment la non mention du pays d’origine en arabe et l’induction en erreur du consommateur concernant la nature et la composition du produit.

Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche avait publié, le 25 janvier courant, un communiqué concernant cette affaire.

Il a, à cet égard, souligné que le lait concentré en question “a fait l’objet d’un contrôle sanitaire et a été soumis à des analyses en laboratoire”, précisant que les résultats ont “confirmé son caractère inoffensif, mais qu’il y a des anomalies au niveau de l’étiquetage”.

Il a, également, affirmé que les corps gras d’origine végétale contenus dans ce produit sont des matériaux utilisés dans le monde entier et répondent aux exigences du Codex Alimentarius (programme commun de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) consistant en un recueil de normes, codes d’usage, directives et autres recommandations relatifs à la production et à la transformation agroalimentaires qui ont pour objet la sécurité sanitaire des aliments, soit la protection des consommateurs et des travailleurs des filières alimentaires, et la préservation de l’environnement.)

, approuvé par l’Organisation mondiale du commerce en matière d’échanges commerciaux d’origine animale (CXS/210- 1999, modifié pour la dernière fois le 1er février 2023).