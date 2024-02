Ghaza : 119 martyrs dans des bombardements sionistes

119 Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés au cours de la nuit à la suite du bombardement par l’entité sioniste à proximité de l’hôpital Nasser de Khan Younès, a indiqué jeudi l’agence de presse palestinienne (Wafa).

Selon l’agence, des heurts violents ont éclatés à Toubas, en Cisjordanie occupée.

Mardi soir, au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés à la suite du bombardement par l’entité sioniste d’une maison à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Ghaza, a indiqué mercredi l’agence.

De son côté, l’ONU a fait état “d’intenses bombardements” à travers la bande de Ghaza, et en particulier à Khan Younès, indiquant que 184.000 Palestiniens s’étaient inscrits pour demander une aide humanitaire après avoir été contraints de quitter la partie occidentale de la ville.

“En ce moment, ce qui est en train de se passer, c’est un massacre”, a déclaré à la presse Léo Cans, chef de mission pour Médecins sans frontières (MSF) dans les Territoires palestiniens.

“Ce n’est pas possible qu’aujourd’hui dans une guerre où les gens n’ont pas le droit de sortir, où les gens sont assiégés, où ils n’ont nulle part où aller, qu’on accepte de tuer 150 femmes et enfants par jour (…) Donc la première demande, c’est un cessez-le-feu immédiat et total”, a-t-il ajouté.

Près de quatre mois après le début de la guerre qui a dévasté le territoire palestinien assiégé, la population “meurt de faim” et “est

poussée au bord du gouffre”, a dénoncé un responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan.

D’après un rapport de la Conférence de l’ONU sur le commerce et le développement (Cnuced), la moitié de tous les bâtiments de Ghaza est

endommagée et le territoire est “inhabitable”.

Ajoutant à la détresse de la population civile, les opérations de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) sont menacées après que des pays donateurs ont suspendu leur contribution.

Les foces d’occupation sionistes ont poursuivi mercredi soir à jeudi matin leur agression contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier, faisant 26.900 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, et 65.636 blessés, alors que plus de 8.000 Palestiniens sont toujours portés disparus