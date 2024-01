Explosion de gaz à Nabeul : une mère et sa fille blessées

Aujourd’hui, mercredi, la région de Sidi Aïchour à Nabeul a été le théâtre d’une explosion de tuyau de gaz naturel dans une maison, due à une fuite de gaz.

Cette explosion a entraîné des brûlures au deuxième degré pour une mère et sa fille, nécessitant leur transfert à l’hôpital Taher Maamouri de Nabeul. De plus, cette explosion a causé l’effondrement d’une partie du plafond et des murs extérieurs de la maison, ainsi que des fissures dans les murs intérieurs, et des portes et des fenêtres brisées, selon une source de la protection civile.