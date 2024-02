Kaïs Saïed appelle à engager des poursuites pénales contre ces personnes

Kaïs Saïed, a affirmé qu’il n’y a aucun compromis possible sur les institutions et les établissements publics, exhortant à accélérer leur purification de ceux qui se sont infiltrés et ont détourné les ressources et richesses du peuple, comme cela s’est produit à la Société tunisienne du sucre, à l’usine sidérurgique, à la Société nationale de pâte alimentaire et de papier à Kasserine.

Lors d’une séance de travail tenue hier jeudi au palais de Carthage avec le Premier ministre Ahmed El-Hachani, la ministre de la Justice Leïla Jaffel, la ministre des Finances Sahar Nmisiya, et la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie Fatma Thabet Shibaab, le président de l’État a appelé à engager des poursuites pénales contre toute personne dont les preuves et les indices convergent sur son implication dans le pillage des fonds du peuple.