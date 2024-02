Opération sécuritaire à Sousse : 180 personnes arrêtées

Le district de sécurité nationale de Sousse a mené jeudi soir une vaste opération de sécurité visant les personnes recherchées par la justice, la lutte contre la spéculation et l’occupation anarchique de l’espace public.

Cette opération, qui a duré environ six heures, a conduit à l’arrestation de plus de 180 personnes recherchées pour des affaires criminelles telles que le vol, le vol à main armée, le trafic de drogue, y compris des individus considérés comme dangereux selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM. L’opération a également permis la saisie de 26 pièces de cannabis et de sommes d’argent importantes. De plus, les forces de sécurité ont saisi 300 litres de lait, 380 paquets de cigarettes, environ 1600 kg de farine, 700 kg de semoule et ont arrêté deux personnes pour spéculation et monopolisation.

Les autorités ont également pris des mesures pour mettre fin aux occupations anarchiques des espaces publics dans plusieurs quartiers. Sur le plan de la circulation, l’opération a entraîné la rédaction de 200 contraventions, 60 procès-verbaux judiciaires et la saisie de 66 motos sans documents et de 4 motos de grande taille sans documents.