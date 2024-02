Prévisions météorologiques en Tunisie pour le 2 février 2024 : pluies et possibilité de grêle

Le vendredi 2 février 2024, les conditions météorologiques seront favorables aux précipitations dans le nord du pays et localement dans le centre, avec une possibilité de grêle dans des endroits isolés.

Les températures connaîtront une légère baisse, oscillant entre 14 et 18 degrés, et autour de 10 degrés dans les régions montagneuses à l’ouest, tandis qu’elles atteindront 20 degrés dans la région de Jendouba. Les vents seront de secteur nord-ouest dans le nord et le centre, et de secteur ouest dans le sud, forts dans le nord, près des côtes et dans les zones montagneuses, faibles à modérés dans le reste du pays.

La mer sera agitée à localement houleuse.