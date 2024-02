Mandat de dépôt émis pour un homme d’affaires du secteur pétrolier

Des agents de l’Unité Nationale de Recherche sur les Crimes Financiers Complexes à El Gorjani ont émis un mandat de dépôt à l’encontre d’un homme d’affaires et intermédiaire international actif dans le secteur pétrolier.

Selon les informations obtenues par Mosaïque FM, les agents ont réussi à arrêter cet homme d’affaires sur la base de condamnations par contumace le condamnant à plus de 100 ans de prison, ainsi que pour des affaires de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale, et plusieurs affaires douanières et bancaires. De plus, l’intermédiaire international dans le secteur pétrolier est recherché par des autorités judiciaires étrangères.