La Tunisie a enregistré 300 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus en 2023

Le nombre des nouveaux cas de cancer du col de l’utérus en 2023 en Tunisie a atteint 300 cas, a fait savoir un communiqué publié jeudi par la Direction des soins de santé de base (DSSB) à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, qui correspond au 4 février de chaque année.

La DSSB a indiqué que le thème de cette année est l’importance du dépistage et de la prévention du cancer du col de l’utérus qui est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes afin de fournir les meilleures opportunités et conditions pour son traitement.

La Direction des soins de santé de base a indiqué que le cancer du col de l’utérus constitue une des causes de décès des femmes à un âge précoce, indiquant que des études scientifiques ont prouvé il y a de nombreuses années que le “papillomavirus humain” (virus du papillome humain) (VPH) est responsable de l’apparition de la plupart des cas de cancer du col de l’utérus.

La sensibilisation du public et l’accès à l’information et aux services sont essentiels à la lutte contre la maladie, a fait savoir la DSSB qui a précisé que les méthodes de prévention comprennent l’instauration d’une culture sexuelle saine dès l’adolescence et la vaccination contre le VPH, tout en soulignant l’importance du dépistage précoce pour détecter la maladie au stade précancéreux, lorsque sa guérison est possible.

Dans ce contexte, le Ministère de la Santé, à travers les structures concernées de la Direction des Soins de Santé de Base, de l’Office National de la Famille et de la population, du Service d’Anatomie et de Cytologie Pathologique de l’Hôpital Charles Nicole et de l’Institut National de la Santé, a lancé un projet pilote de dépistage du cancer du col de l’utérus à travers un test de dépistage du VPH (virus du papillome humain), dont les résultats ont été satisfaisants, ce qui a contribué à sa généralisation d’une manière progressive, selon la même source.

Le cancer du col de l’utérus peut être guéri si la maladie est diagnostiquée à un stade précoce et traitée immédiatement, affirme la direction des soins de santé de base , recommandant un dépistage périodique du col de l’utérus, à partir de l’âge de trente ans.

La DSSB a rappelé que le dépistage du cancer du col de l’utérus est disponible gratuitement dans les centres de santé de base, conformément à la stratégie actuelle.

A l’occasion de la Journée Mondiale contre le Cancer, le Ministère de la Santé organisera un congrès médical pour annoncer la stratégie nationale de lutte contre le cancer du col de l’utérus le 6 février 2024, en plus d’organiser des journées portes ouvertes de sensibilisation dans les centres de soins de santé de base et des campagnes médiatiques à cet effet.