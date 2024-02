Arrestation de quatre individus impliqués dans une fraude bancaire en ligne à Tunis

Les unités de sécurité relevant de la brigade de police judiciaire de Jardins de Carthage, des postes de police de Sidi Daoud et de l’hôpital Mongi Slim ont réussi à arrêter quatre individus (un homme et trois femmes) impliqués dans des opérations de fraude et de piratage des codes secrets des cartes bancaires via des sites web.

Lors de la fouille de l’homme, des morceaux de drogue de type “zatla”, des cartes d’appel, deux cachets d’une entreprise privée, des cartes bancaires, un ordinateur portable et une somme d’argent de 4000 dinars ont été retrouvés en possession des femmes.

Toutes les parties ont été maintenues en détention pour “constitution de bande de malfaiteurs en vue de s’approprier les biens d’autrui” et la rédaction d’un procès-verbal pour “détention en vue de la promotion de substances stupéfiantes”.

Une somme de 4100 dinars a été restituée à l’une des victimes, selon la Direction générale de la Garde nationale.