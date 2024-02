Kais Saïed : Les établissements et les institutions publics devront rester la propriété de l’Etat et du peuple tunisien

Nous n’avons pas dit que le secteur privé ne doit pas être actif en Tunisie, nous devons préserver les établissements et les institutions publics qui devront rester la propriété de l’Etat et du peuple tunisien”, a indiqué le Président de la République, Kais Saïed, lors de sa visite inopinée effectuée, mercredi, au siège de la Société Nationale de Cellulose et de papier Alfa (SNCPA).

Saied a examiné, lors d’une rencontre avec certains employés de la société plusieurs dossiers de corruption enregistrés pendant plus de deux décennies, selon une vidéo publiée, jeudi à l’aube, sur la page de la Présidence de la République.

Ces derniers (employés) ont évoqué la présence de défaillances au niveau des travaux de maintenance et de l’achat d’équipements non conformes outre le recrutement, et ce, avant d’effectuer une visite aux différents services de la société.

Le Président de la République a souligné que les institutions publiques ne seront pas cédées, mais il faut les assainir.

Réagissant aux propos d’un des habitants de Majel Bel Abbès, à l’occasion de sa visite au gouvernorat de Kasserine, Saïed a souligné que les entreprises citoyennes comptent un mécanisme d’aide aux femmes actives dans le domaine de collecte d’alfa et d’appui au secteur agricole.

La SNCPA est une institution publique créée en 1980, par la fusion de deux sociétés qui constituent le complexe industriel à Kasserine.

Il s’agit de la société nationale de cellulose, qui a été créée en 1956, spécialisée dans l’industrie de pâte d’alfa, dont la superficie de production couvre une partie importante de la ville de Kasserine et les villes limitrophes, ainsi que de la société nationale de papier Alfa, créée en 1968, spécialisée dans l’industrie de papier impression et écriture.

Elle est considérée parmi les principaux pôles du Centre-est du pays, dont le capital s’élève à 21,2 millions de dinas, alors que son chiffre d’affaires annuel est estimé à 60 millions de dinars, selon les données publiées sur son site.

La SNCPA emploie près de 897 ouvriers et contribue à la création d’emplois pour près de 6000 familles réparties sur les gouvernorats de Kasserine, Gafsa , Sidi Bouzid, et Kairouan, à travers la création de centres de collecte d’alfa.

L’activité de la SNCPA à Kasserine a cessé, durant 3 ans, en raison de l’acquisition d’une nouvelle chaudière thermique en 2019 non fonctionnelle auprès d’une entreprise turque pour un coût total de 6,5 millions de dinars.

Le 14 octobre 2022, l’activité a repris après la réparation de la chaudière. Toutefois, l’activité de la société s’est à nouveau arrêtée, à cause de l’épuisement des matières premières pour la fabrication de papier (pâte à bois) après la production de 1 540 tonnes de papier.

En avril 2023, l’activité de la société a été reprise, après la réception d’une quantité de matière première. Depuis l’année 2020, la SNCPA n’a pas approvisionné les imprimeries en papier destiné à l’impression du manuel scolaire à cause de la cessation de l’activité durant 3 ans.