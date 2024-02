Ayoub Hafnaoui signe un contrat de partenariat avec La Poste Tunisienne et une entreprise mondiale

Lors de la signature du contrat, qui s’est tenue dans un hôtel de la capitale, le Ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Najy, ainsi que des représentants du Comité National Olympique Tunisien étaient présents.

Le contrat de sponsoring porte la devise “Avec Hafnaoui, vers l’excellence”.

Ayoub Hafnaoui est l’un des athlètes d’élite les plus en vue et est considéré comme l’un des favoris pour monter sur le podium lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette réputation repose sur sa médaille d’or remportée sur le 400 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020+1, ainsi que ses performances exceptionnelles lors du Championnat du Monde de Natation de Fukuoka, au Japon, l’année dernière, où il a remporté l’or sur 800 mètres et 1500 mètres nage libre, en plus de l’argent sur 400 mètres.

En fin d’année dernière, Ayoub Hafnaoui a également reçu le titre de Meilleur Sportif Tunisien lors du sondage annuel de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), devançant ainsi d’autres athlètes de renom tels que Khallil Jendoubi et Farès Gattoussi, tous deux pratiquants de taekwondo.

La 21ème édition du Championnat du Monde de Natation débutera demain au Qatar et se poursuivra jusqu’au 18 février. Cet événement constitue une occasion de découvrir les préparatifs des meilleurs nageurs du monde, dont le Tunisien Ayoub Hafnaoui, à seulement cinq mois et demi des Jeux Olympiques d’été de Paris 2024.