Un voleur maltraite une femme enceinte… et voici comment il a été appréhendé

Selon les déclarations du père de la victime, Azzeddine El Mahdi, à la radio Diwan FM, sa fille a pu reconnaître le voleur masqué grâce à ses vêtements, suite à l’envoi de photos par des militants sur les réseaux sociaux montrant des criminels ayant des antécédents de vol. Les autorités de sécurité ont été informées et ont pris en charge l’affaire.

Le père de la victime a souligné que le criminel en question avait des antécédents judiciaires et était recherché depuis 2017 par différentes unités de sécurité et tribunaux pour des affaires liées à la drogue et au vol. Il a appelé les autorités de sécurité à faire tous les efforts nécessaires pour appréhender le criminel et le traduire en justice après cette violente agression contre une femme enceinte sous la menace et l’usage de la violence.