Tous les blocs parlementaires seront représentés au bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et dans les 13 commissions parlementaires grâce à la représentation proportionnelle, a indiqué le député Abderrazek Aouidet du mouvement Echaâb, précisant qu’aucun bloc ne sera en mesure de prendre le monopole d’une commission.

Aouidet a déclaré, lundi, à l’agence TAP, que les députés indépendants seront traités comme les groupes parlementaires, et de ce fait, la répartition des députés sur les commissions va inclure les 7 entités au sein du parlement, soit les 6 blocs et les indépendants.

La déclaration du député du mouvement Echaâb intervient à l’occasion de la tenue, mardi, au Palais du Bardo, d’une séance consacrée à l’annonce du quota des blocs parlementaires au bureau du parlement et dans les commissions.

Aouidet a fait remarquer que les députés indépendants seront les plus représentés dans les commissions parlementaires et au bureau du parlement au vu de leur nombre.

Le règlement intérieur de l’ARP a validé la formation de 13 commissions dont, notamment, la commission de législation générale, la commission des droits et des libertés, la commission des relations extérieures, de la coopération internationale et des affaires des Tunisiens à l’étranger, la commission des finances et du budget et la commission de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.