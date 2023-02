Kébili : 3ème édition du carnaval des vélos à Douz

Les activités de la 3ème édition du carnaval des vélos se poursuivent lundi pour sa deuxième journée dans la ville de Douz (Gouvernorat de Kébili).

Sous le slogan ” Le vélo une culture et un mode de vie “, la manifestation a pour objectif de consolider et de démocratiser l’utilisation du vélo auprès des jeunes, a indiqué à l’agence TAP le directeur de l’édition et le SG de l’association de vélos ” Aube de Désert “, Monem Hanich soulignant que le but de l’association à long terme est d’œuvrer pour que la ville de Douz devient une ville adaptée aux vélos où le citoyen profite d’un environnement sain sans pollution sonore ou atmosphérique.

A cette occasion, des animations au profit des cyclistes de tous âges ainsi qu’ une course nationale de vélos organisée par la Fédération Tunisienne des Vélos en plus de la tenue de la finale du championnat scolaire pour les écoliers cyclistes sont au programme des deux jours (5-6 février 2023) de cet événement.