Tunisie – Affaire de l’aéroport : Mandat de dépôt émis à l’encontre de Seifeddine Makhlouf

La Cour d’appel militaire a délivré, vendredi, un mandat de dépôt à l’encontre de Seifeddine Makhlouf, président de la coalition al-Karama dans l’affaire de l’aéroport, selon Me Inès Harrath.

Dans une séquence vidéo diffusée sur sa page facebook, Inès Harrath, membre du comité de défense des accusés dans cette affaire, a indiqué que le tribunal a émis un mandat de dépôt à l’encontre de son client malgré l’acceptation, sur la forme, du recours annulant le jugement rendu par contumace contre Makhlouf et permettant sa libération.

Le 20 janvier dernier, la chambre correctionnelle près la cour d’appel militaire avait prononcé des peines d’emprisonnement contre Seifeddine Makhlouf, Nidhal Saoudi, Mohamed Affès, Maher Zid (coalition Al-Karama) et Mehdi Zagrouba (avocat), impliqué lui aussi dans cette affaire.

Me Harrath avait précisé que l’avocat et ex-député Seifeddine Makhlouf a écopé d’un an et deux mois de prison ferme avec exécution immédiate.