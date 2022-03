Tunisie : Le parti des travailleurs manifeste à l’avenue Habib Bourguiba contre la consultation nationale et la “détérioration” de la situation du pays

Le parti des travailleurs conduit par son secrétaire général Hamma Hammami a manifesté samedi à l’avenue Habib Bourguiba, malgré la décision du gouverneur de Tunis d’interdire les manifestations politiques et de protestation dans cette artère principale de la capitale.

Les manifestants ont dénoncé la consultation nationale qui a, selon eux, “échoué” ainsi que “la détérioration de la situation politique et économique dans le pays et les arrestations de plusieurs journalistes et de personnalités publiques”.

Ils ont pointé aussi “l’état d’exception et l’orientation du président de la République vers un régime autoritaire”.

S’exprimant devant le Théâtre municipal de Tunis, au milieu de ses partisans, Hamma Hammami a critiqué la décision du gouverneur de Tunis d’interdire les manifestations politiques et de protestation à l’avenue Habib Bourguiba.

Il a également estimé que la consultation nationale “a échoué à tous les égards” puisque le nombre de personnes qui y ont participé “est minime” si l’on tient compte du nombre des électeurs tunisiens (plus de 8 millions).

D’après lui, “Des moyens de l’Etat ont été utilisés dans cette consultation alors que le pays est au bord de la faillite”.

Dans un autre registre, le secrétaire général du parti des travailleurs, a mis en garde contre la “menace de faillite qui pèse sur le pays et la mainmise d’une trentaine de familles sur les richesses nationales…”.

Il a indiqué que son parti était opposant de la dictature avant la révolution et continuera à s’opposer au président Kais Saied et à son projet “populiste et autoritaire”.

Une forte présence policière a été constatée à l’avenue Habib Bourguiba et à proximité du Théâtre municipal où a eu lieu la manifestation qui s’est déroulée sans incident.