Tunisie  : Des mesures d’urgence face à l’augmentation des contaminations

A l’issue de sa réunion d’urgence, dans la soirée de jeudi 1er avril 2021, les autorités régionales du gouvernorat du Kef ont présenté des propositions de mesures préventives pour réduire la propagation du coronavirus dans la région, après avoir noté un retour actif des infections à la Covid-19 au cours des 10 derniers jours et une augmentation du nombre de résidents hospitaliers.

Le directeur régional de la santé, Tarek Rajhi, et l’équipe médicale et technique qui l’accompagne ont présenté un rapport scientifique aux membres du comité régional d’intervention en cas de catastrophe, qui comprenait des données confirmant la résurgence de la forte incidence des infections à la Covid-19 et indiquant la possibilité d’une troisième vague, en particulier à la lumière du nombre croissant d’infections et de leur intensité dans un certain nombre de régions.

Le nombre de résidents de l’hôpital est passé à 47, dont 12 personnes dans le département de réanimation, jusqu’à jeudi, selon le rapport, des blessures ont été enregistrées dans certains établissements d’enseignement à la fois à Nebeur.

En conséquence, la Commission a proposé des mesures préventives qui ont été soumises aux autorités centrales, qui n’ont pas été divulguées et a recommandé une surveillance accrue des équipes conjointes de surveillance pour mettre en œuvre des protocoles sanitaires tout en poursuivant les enquêtes dans les zones où le nombre de contaminations augmente.

En ce qui concerne le cours de la campagne de vaccination contre le coronavirus, 907 personnes, soit 61 % des personnes inscrits, ont été vaccinées.