Tunisie : Mariem Laghamni se défend face à la réflexion d’Iyadh Elloumi

Mariam Laghmani a décrit jeudi la réflexion de son collègue Iyadh Elloumi sur son apparence comme une ingérence dans sa vie personnelle et une agression contre les femmes.

Lors de son intervention sur les ondes de Jawhara Fm elle a affirmé qu’Elloumi a utilisé des informations personnelles et a fait un commentaire sur le « hijab » qu’elle portait avant qu’elle ne l’enlève en disant: « Vous êtes plus belle avec le hijab » lors d’une réunion de la commission parlementaire.

Elle a fait remarquer que cela fait partie de sa vie privée et a expliqué qu’elle portait déjà un voile sur la tête parce qu’elle était tombée malade avant de s’en débarrasser après sa convalescence, disant que porter le hijab ou non fait partie des libertés individuelles et de la vie personnelle.