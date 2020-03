Tunisie : L’UNFT organise des campagnes de sensibilisation pour prévenir la propagation du coronavirus

L’Union nationale de la femme Tunisienne (UNFT) a lancé une campagne nationale de sensibilisation pour soutenir les efforts de l’état visant à prévenir la propagation du coronavirus, avec la participation de ses représentations dans tous les gouvernorats du pays.

Dans ce contexte, la présidente de l’UNFT, Radhia Jéribi a déclaré dimanche à la TAP que l’organisation féminine a choisi dans ce cadre, de mener une campagne de sensibilisation dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Sfax et Mahdia et aussi dans plusieurs autres régions et de cibler les jardins d’enfants relevant de l’UNFT. “Des médecins se sont adressés aux enfants dans un style simple pour les sensibiliser à l’importance de l’application des consignes d’hygiène et de protection contre la propagation du coronavirus”, a-t-elle précisé.

De son coté, Jeribi a annoncé qu’une rencontre avec des femmes rurales est prévue pour demain lundi, dans le cadre d’une importante activité de sensibilisation qui se tiendra au centre agricole des jeunes filles à chebedda , relevant du gouvernorat de Ben Arous et comportera des ateliers de formation pour la fabrication des gants de protection, des gels anti bactériens et des produits d’hygiène.

Jéribi a signalé que l’UNFT avait élaboré un spot de sensibilisation et de prévention contre la propagation du coronavirus et pris une série de mesures en faveur de ses agents qui assureront le travail en équipe, alors que ceux qui souffrent de maladies chroniques seront dispensées du travail avec présence sur les lieux.