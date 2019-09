Législatives 2019 : La campagne électorale gagne en rythme

Lancée le 14 septembre, la campagne électorale pour les élections législatives a gagné en rythme dans différentes régions du pays avec l’organisation de meeting populaires, la distribution de tracts électoraux, l’installation de tentes pour la propagande électorale et l’affichage de portraits des membres des listes candidates.

Au Kef, les membres de la liste de Machrou Tounes ont visité la ville d’El Sers où ils ont présenté le programme électorale du parti et pris connaissance des attentes et préoccupations des habitants. Dix autres listes ont procédé à l’affichage des tracts électoraux et de portraits des candidats. Dans la circonscription électorale du Kef, 51 listes sont en course réparties entre 21 partisanes, 8 de coalition et 22 indépendantes.

A Jendouba, le président de la liste du mouvement Echaâb, Lotfi Ayadi, s’est engagé à œuvrer pour valoriser les richesses naturelles de la région (eau, terres irriguées, forêts, sites touristiques et archéologiques) en vue d’impulser le développement et créer des emplois. Ceci sera réalisable, a-t-il ajouté, à travers notamment l’adoption de nouvelles législations dont l’amendement du code forestier, la protection de la ville de Bousalem contre les inondations, la réhabilitation du réseau de l’eau d’irrigation et l’annulation des dettes des agriculteurs,

A Bizerte, le président de la liste indépendante “Tounes mteena”, Mohamed Kamel Rabbana, a promis d’améliorer la situation de certains secteurs vitaux dont notamment la santé, l’éducation et l’enseignement. D’autres points du programme de cette liste concernent la consolidation des droits des femmes ouvrières en particulier celles qui travaillent en industrie, agriculture et artisanat.

A Kébili, les activités des listes candidates ont porté en particulier sur l’installation dans les marchés hebdomadaires de tentes de propagande électorale et l’entrée en contact des membres de ces listes avec les électeurs pour présenter leurs programmes. 34 listes (16 partisanes, 9 de coalition et 9 indépendantes) se sont présentées dans la circonscription électorale de Kébili aux législatives prévues le 6 octobre prochain.

A Tozeur, les membres de la liste du mouvement Echaâb ont entamé, jeudi, leur campagne électorale dans la ville de Nefta avant de se diriger vers la localité frontalière de Hazoua. Ils ambitionnent, à travers leur programme électoral, l’aménagement de nouvelles zones industrielles, l’encouragement des jeunes à créer des projets dans la transformation des produits agricoles et les énergies renouvelables, le soutien de l’investissement dans le tourisme et les stations thermales ainsi que la revalorisation du parc national de Dghoumès.

A Ben Arous, la liste indépendante “Echamâa 216” a démarré sa campagne électorale au marché hebdomadaire d’Ezzahra. Le président de la liste Mohssen Gharssi a affirmé que les membres veilleront à rétablir la confiance des électeurs et à être toujours à l’écoute du citoyen. Parmi les points de son programme, la création d’une structure régionale chargée de répondre aux préoccupations des habitants de la région.

A Sidi Bouzid, les membres de la liste indépendante “Al Bayane” s’engagent, une fois élus, à réduire les avantages accordés aux députés, interdire “le tourisme parlementaire”, minimiser les dépenses de l’Etat, lutter contre la corruption et le favoritisme et renforcer la sécurité, selon le président de la liste Moncef Goubaa.