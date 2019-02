Tunisie : Béji Caïd Essebsi s’entretient avec le vice-Premier ministre turkmène

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Rashid Meredov, a, lors de sa rencontre avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, vendredi, au Palais de Carthage, salué l’expérience démocratique tunisienne et le rôle clé de la Tunisie dans l’instauration de la sécurité et la stabilité dans la région.

Le chef de la diplomatie turkmène a mis l’accent sur l’excellent niveau des relations politiques et diplomatiques entre les deux pays et plus particulièrement sur la coordination et les échanges d’appui continu au sein des espaces d’appartenance communs, comme l’organisation des Nations Unies et l’Organisation de la Coopération Islamique, lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.

De son côté, le chef de l’Etat a souligné l’importance d’utiliser à bon escient les facteurs de rapprochement historique et civilisationnel pour instaurer des relations économiques entre les deux pays.

Il a exprimé son vœu de voir cette visite inédite du ministre des Affaires étrangères du Turkménistan ouvrir la voie à la coopération entre les deux pays, de manière à consolider les moyens de coopération avec les pays de l’Asie centrale.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

Il s’agit de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères du Turkménistan en Tunisie depuis l’instauration des relations diplomatiques entre les deux pays en novembre 1992.