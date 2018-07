Tunisie : Ennahdha et Machrou Tounès condamnent une “lâche” et “odieuse” attaque terroriste

Le mouvement Ennahdha a salué la mémoire des victimes de l’institution sécuritaire qui ont trouvé la mort dimanche dans “la lâche attaque terroriste” de Ain Soltane.

Dans une déclaration, le parti a présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes, ainsi qu’au peuple tunisien en ces douloureuses circonstances, saluant les forces de sécurité et de l’armée nationale pour les sacrifices consentis afin de préserver la paix de la Tunisie et sa stabilité.

Ennahdha qui dénonce, dans sa déclaration, le terrorisme, ses acteurs, ceux qui l’encourageent et ceux qui se cachent derrière, appelle à l’attachement à l’unité de tous les Tunisiens, à soutenir les institutions sécuritaire et militaire et à poursuivre les efforts pour une Tunisie démocratique et sécurisée.

Le parti estime que grâce à la solidarité des Tunisiens et à leur prise de conscience des défis ainsi que grâce à la détermination des forces sécuritaires et militaires à le combattre, le terrorisme n’a point d’avenir en Tunisie.

De son côté, le mouvement Machrou Tounès a vivement dénoncé l’attaque terroriste la qualifiant d’odieuse et de lâche.

Dans une déclaration, Machrou Tounès impute l’entière responsabilité dans ce crime terroriste aux parties à l’origine des mutations et des révocations opérées récemment et ciblant des membres de la Garde nationale en charge de la lutte antiterroriste.

Machrou Tounès appelle à la nécessité de déterminer les responsabilités et à traduire en justice les parties qui ont déstabilisé le système de lutte contre le terrorisme relevant de la Garde nationale.

Six Gardes nationaux sont tombés en martyrs dans une embuscade contre une patrouille de la Garde frontière, à Ain Soltane qui a eu lieu dimanche aux environs de 11h45, d’après un bilan officiel du ministère de l’Intérieur. Une mine a explosé lors du passage de la patrouille.

MINA