Mondial 2018 : Les Brésiliens en huitièmes sans dégâts

La sélection brésilienne est restée invaincue depuis le début du mondial russe en dominant, mercredi à Moscou, les Serbes par 2-0 lors d’une rencontre d’une incroyable intensité qui a tenu toutes promesses.

Avec une défense avancée pour exercer un pressing sur les brésiliens et les empêcher de développer la construction de leur jeu, les Serbes vont normalement jouer avec le risque de laisser des espaces dans le dos de leur dernière ligne, ce qui sera, face aux artistes auriverdes, forcément sanctionné.

Les deux barcelonais du Canarinha (canari jaune) vont débloquer le cadenas défensif serbe, Coutinho servant en profondeur dans l’axe Paulinho qui n’avait plus qu’à lever le ballon au dessus de Stojkovic (36è), une concrétisation survenue dix minutes après une première grosse alerte suite à une combinaison Gabriel Jesus et Neymar mais le gardien serbe sauva des bouts des doigts (25è).

Le Brésil avec Neymar sur la gauche a surtout opté pour les accélérations de ses attaquants rapides, une option qu’a prévue le sélectionneur serbe Krstajic puisqu’il a opéré deux changements dans son Onze de départ en écartant Ivanovic et Tosic afin de pouvoir répondre ainsi à la vitesse des virevoltants de la Selecao.

En seconde période, les serbes n’ayant plus rien à perdre vont sortir peu à peu de leur schéma tactique pour imprimer plus d’intensité à cette rencontre relevée. Profitant des espaces, un contre éclair des brésiliens en deux touches de balle lancé de leur camp, mais Neymar butera sur Stojkovic.

Une opportunité loupée et une étincelle qui lancera définitivement le match, les deux acteurs en présence se donnant à fonds et sans calcul. Les serbes vont dresser le siège mettant, dès ce moment, le feu devant les bois d’Alisson. Une tête plongeante de Mitrovic sauvée en catastrophe sur la ligne par Thiago Silva (60è) sera suivie d’un second heading du même joueur mais le portier de service était bien placé sur la trajectoire du cuir.

Les protégés de Tite feront de la résistance en courbant le dos pendant près de cinq minutes et ont attendu calmement l’instant de réagir et renverser le cours du jeu. Et c’est sur corner que Thiago Silva (68è) a saisi la perche tendue par Neyamr pour mettre KO les serbes, un but salvateur tombant à pic pour donner une bouffée d’oxygène et de répit à l’équipe qui commençait à être dos au mur pour ensuite verser dans le jeu fantaisiste.

Le Brésil est accompagné aux huitièmes de finale par la Suisse, auteur d’un nul (2-2) contre le Costa Rica, le premier retrouvera le Mexique au prochain tour alors que le Nati suisse aura rendez-vous avec la Suède.