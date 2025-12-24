Tunisie : report du procès antiterroriste impliquant l’ancien chef du gouvernement et un ancien ministre

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a reporté l’examen du dossier concernant l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed et l’ancien ministre Mehdi Ben Gharbia au mois de février prochain.

Précédemment, la chambre d’accusation spécialisée en terrorisme près la cour d’appel de Tunis avait décidé de renvoyer Youssef Chahed, en état de fuite, et Mehdi Ben Gharbia, en état de liberté mais détenu dans une autre affaire, devant la chambre criminelle antiterroriste pour être jugés sur des chefs d’accusation et des crimes à caractère terroriste.