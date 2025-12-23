Prix de l’huile d’olive 2025 : 10 dinars le kilogramme pour protéger les petits producteurs

Le ministère de l’Agriculture a fixé le prix de référence de l’olivier pour cette année à 10 dinars le kilogramme d’huile d’olive.

Dans un communiqué conjoint avec le ministère du Commerce, il a précisé que cette mesure vise à assurer le succès de la saison, à protéger la filière et à garantir un équilibre qui prenne en compte les intérêts de tous les acteurs, notamment les petits exploitants agricoles. Le communiqué indique que ce prix restera variable lors des transactions dans les moulins à huile et sera actualisé chaque semaine ou selon les besoins.

La fixation de ce prix de référence constitue une décision importante pour les agriculteurs, qui se plaignaient depuis longtemps des fluctuations importantes des prix, responsables de l’arrêt des récoltes pour certains d’entre eux.