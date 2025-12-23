Crash d’un avion à Ankara : le chef d’état-major libyen se trouvait à bord

Un avion d’affaires de type Falcon 50, immatriculé 9H-DFJ, s’est écrasé mardi soir près d’Ankara, entraînant la suspension temporaire des vols à l’aéroport international d’Esenboğa, selon les autorités turques.

L’appareil, qui transportait cinq personnes dont le chef d’état-major libyen, le général Mohammed Ali Al Haddad, avait décollé à 20h10 en direction de Tripoli. Peu après avoir demandé un atterrissage d’urgence près de Haimana, le contact avec l’avion a été perdu à 20h52. Les équipes de secours ont immédiatement été dépêchées sur les lieux. Pour l’instant, aucun bilan officiel sur les victimes n’a été communiqué et les causes du crash restent inconnues.

Le général Al Haddad se trouvait en Turquie pour une visite officielle visant à renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.