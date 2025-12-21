Meurtre d’un chauffeur à Kairouan : les taxis en grève pour dénoncer la violence

À Kairouan, les chauffeurs de taxi ont observé, ce dimanche 21 décembre 2025, une suspension du travail en signe de protestation après la mort tragique de l’un des leurs, décédé des suites de blessures graves consécutives à une agression lors d’un braquage. Rassemblés au carrefour dit « Sebhan Allah » avant de marcher vers le siège du gouvernorat, les protestataires ont dénoncé la recrudescence des actes de violence et d’insécurité dont ils se disent victimes. Le président du syndicat des taxis individuels de Kairouan, Mohamed El Hadi Boujza, a évoqué un climat de peur croissant parmi les chauffeurs, appelant à une application stricte de la loi, au durcissement des sanctions et au renforcement des patrouilles de sécurité, notamment la nuit. Les taxis ont décidé d’arrêter le service à partir de 17 heures pour une durée de trois à quatre jours, dans l’attente de mesures concrètes de la part des autorités compétentes.