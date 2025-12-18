Cinéma du Monde aux JCC : Analyse du film « Father, Mother, Sister, Brother » sur les retrouvailles familiales

Lors des Journées cinématographiques de Carthage, la section Cinéma du Monde a présenté « Father, Mother, Sister, Brother », le dernier film du réalisateur américain Jim Jarmusch, Lion d’Or de la Mostra de Venise 2025. À travers trois chapitres se déroulant à New York, Dublin et Paris, le cinéaste explore les liens familiaux avec une finesse rare, transformant chaque rencontre en une observation délicate des relations humaines. Qu’il s’agisse d’un père réticent à recevoir ses enfants à la campagne, d’une mère et de ses filles échangeant des banalités lors d’un tea time à Dublin, ou de jumeaux confrontés aux souvenirs laissés par des parents décédés à Paris, Jarmusch scrute les silences, les faux-semblants et les non-dits qui rythment la vie familiale. La mise en scène repose sur des motifs récurrents – objets symboliques, routes, maisons – et une symétrie des plans qui traverse les trois chapitres, offrant une cohérence visuelle et narrative. Les comédiens, de Tom Waits à Charlotte Rampling en passant par Cate Blanchett, Adam Driver et Vicky Krieps, incarnent ces personnages avec subtilité et retenue, donnant toute sa puissance à cette réflexion sur la distance, l’ambivalence et les tensions qui caractérisent les familles contemporaines.