Kairouan : Le parquet ouvre une enquête sur la mort d’un jeune du quartier “Ali Bey”

Le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kairouan et porte-parole officiel de la juridiction, Ahmed Kadri, a indiqué, lundi, que le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les circonstances du décès d’un jeune homme du quartier Ali Bey, au centre-ville de Kairouan.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que les investigations préliminaires se poursuivent, dans l’attente des conclusions du rapport médico-légal ainsi que des résultats des expertises techniques ordonnées par le juge d’instruction saisi de l’affaire.

Il a ajouté que le parquet avait, au préalable, diligenté une enquête initiale à la suite de l’admission de la victime à l’hôpital, le 22 novembre dernier, dans un état critique, après avoir subi de graves blessures, nécessitant son placement en service de réanimation.

Par ailleurs, Kadri a confirmé l’interpellation de plusieurs individus à la suite d’échauffourées survenues avec les forces de sécurité lors des nuits de vendredi et de samedi derniers, précisant que les procédures légales en vigueur sont en cours à leur encontre.